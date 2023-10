Marvel's Spider-Man 2: il portoricano Miles Morales ha la bandiera cubana, Insomniac correggerà

Tra le curiosità che stanno emergendo su Marvel's Spider-Man 2 c'è anche un errore di Insomniac Games che può risultare grossolano: Miles Morales in casa ha una bandiera di Cuba, ma il personaggio è originario Porto Rico.

La questione è stata fatta presente da alcuni giocatori e Insomniac si è resa conto dell'errore, riferendo di porvi rimedio appena possibile con un prossimo aggiornamento al gioco. In effetti, le due bandiere hanno un design molto simile ma con colori differenti, cosa che può aver portato gli sviluppatori a tale errore che, tuttavia, può risultare facilmente madornale per chi appartiene a uno dei due Stati in questione.

Miles Morales è originario di Porto Rico e, come molti suoi connazionali, risiede a New York, cosa piuttosto realistica considerando l'ampia comunità portoricana presente nella città americana. Per omaggiare le sue origini, Insomniac Games voleva inserire una bandiera del paese natale all'interno dell'appartamento del co-protagonista di Marvel's Spider-Man 2, ma l'omaggio si è trasformato in una sorta di notevole gaffe.