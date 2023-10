Xbox Series X al Black Friday 2023 avrà uno sconto di 100€, rivela un noto leaker

Xbox Series X sarà disponibile durante il Black Friday 2023 con un sconto di 100€ che porterà il prezzo della console Microsoft a 449€: lo riferisce il noto leaker billbil-kun, che finora si è sempre rivelato molto affidabile.

La notizia fa riferimento al solo mercato francese per il periodo che va dal 20 al 27 novembre, ma esiste la concreta possibilità che la promozione venga estesa a tutto il territorio europeo, Italia inclusa, come del resto già accaduto in molteplici occasioni.

Come certamente ricorderete, lo scorso giugno c'è stato un aumento di prezzo per Xbox Series X e Xbox Game Pass, con la console che è passata dagli originali 499€ a 549€, esattamente come avvenuto per PS5.