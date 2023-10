Lords of the Fallen, la patch 1.1.224 modifica il New Game Plus e altro

Deck 13 e City Interactive hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Lords of the Fallen, con la patch 1.1.224 che va a modificare diversi aspetti del gioco, come il New Game Plus e altri elementi, al momento disponibile su PC e in arrivo anche su console questa settimana.

Con l'applicazione dell'aggiornamento, la modalità New Game Plus non rimuove tutti i checkpoint come in precedenza, mentre questi verranno tolti in maniera progressiva ad ogni riavvio del New Game Plus fino a una rimozione totale per l'NG+ 3, ovvero la terza volta consecutiva in cui si affronterà il gioco in questa modalità.

Inoltre, i giocatori potranno continuare la loro partita mantenendo personaggio, oggetti e progressione ma resettando il mondo in modo da consentire un più semplice completamento totale degli obiettivi.

Per arricchire ulteriormente la rigiocabilità, gli sviluppatori hanno pensato a un sistema di modificatori da applicare alla modalità New Game Plus, in modo da poter cambiare vari parametri dell'esperienza in maniera libera per i giocatori.