Queste novità si sono consolidate in modo evidente a partire da Just Dance 2023 . Il capitolo del quale stiamo per parlarvi, in effetti, non muta sostanzialmente la filosofia di fondo, riproducendo anzi in modo pressoché identico interfaccia, menù e possibilità di quello del 2023. Le novità principali da analizzare riguardano, se mai, una modalità di fruizione che ormai molto difficilmente verrà rivista dai produttori, e che ha i suoi pregi e i suoi difetti, oltre alla cura nelle coreografie.

Negli ultimi anni Just Dance ha dato prova di notevoli capacità di trasformazione. Pian piano il celebre party game pensato per scatenarsi a passo di danza ha perso sempre più la fisionomia di titolo a sé stante, con determinate canzoni da riprodurre a oltranza e oggetti personalizzabili da sbloccare, per diventare una più vasta piattaforma multimediale, quasi un servizio in abbonamento vero e proprio. Ne è la riprova proprio Just Dance 2024 Edition, un prodotto ormai fruibile completamente online e legato all'account Ubisoft.

Nuove canzoni (e più di duecento in abbonamento)

In occasione delle serate con gli amici, Just Dance 2024 è quasi obbligatorio

Dal momento che, com'è noto, squadra vincente non si cambia, Just Dance 2024 scende in campo riproponendo tutto quello che già aveva convinto di Just Dance 2023, aggiornandosi solo dove necessario: ovvero nel numero dei brani proposti, con 40 canzoni inedite con coreografie e balletti mai visti e con una serie di sbloccabili, oggetti personalizzabili e missioni quotidiani (o sul lungo periodo) che incentivano l'accesso costante al titolo, il quale finirebbe viceversa per essere dimenticato, molto probabilmente, dopo qualche sessione in occasione dei compleanni o delle festività natalizie. Come sempre, è difficile pronunciarsi sui gusti personali, ma sappiate che i quaranta brani selezionati da Ubisoft spaziano tra una moltitudine considerevole (e sensata) di generi musicali, artisti funzionalità (alcuni sono perfetti per i duetti, altri sono chiaramente pensati per ballare da soli).

In tutto questo, Nintendo Switch resta probabilmente la console migliore per l'esperienza di Just Dance 2024 (e in verità questo lo abbiamo ribadito di anno in anno, anche per i capitoli precedenti). È vero che la fedeltà è limitata al riconoscimento dei movimenti del braccio destro - quello che impugna il Joy-Con, ne basta uno per giocatore - ma la libertà garantita dai controller di movimento Nintendo è assoluta. Ed è superiore, anche nel rilevamento, agli smartphone: potete continuare ad utilizzarli al posto dei Joy-Con, ma date le dimensioni ormai raggiunte dai dispositivi (e dal costo, in caso di voli incontrollati per il salotto) e dalla necessità di installare, avviare e sincronizzare un'app non sempre collaborativa come dovrebbe, forse il gioco non vale la candela.

Del servizio Just Dance + abbiamo già speso qualche parola: è innegabile che per godere appieno di tutte le possibilità offerte dal gioco, missioni stagionali incluse, non basti più l'acquisto della versione base del software, ma sia necessario l'abbonamento (mensile o annuale che sia). Ormai i fruitori di Just Dance 2024 si dividono praticamente in due categorie: quelli ancora legati alla visione "passata" della serie (del tutto legittima), i quali corrono subito a controllare i brani inediti della versione in questione; e coloro che invece, considerando il videogioco un vero e proprio servizio in abbonamento, sfruttando le possibilità offerte dal "pacchetto completo" di Just Dance +, con oltre 200 brani disponibili e aggiornati di mese in mese.