Just Dance 2023: la recensione dell’avventura danzante di Ubisoft

Just Dance è una serie che non ha bisogno di presentazioni: fin dal 2009 Ubisoft si è fatta portatrice del potere universale della danza, mezzo comunicativo ed espressivo amato da milioni di persone in tutto il mondo. Non è un mistero che Just Dance abbia adottato un approccio profondamente conservativo nel corso degli anni, forte di una formula rodata e alfiere dell'antico adagio secondo cui "squadra che vince non si cambia". Eppure, quest'anno Ubisoft ha deciso di rompere gli indugi e rifare il trucco al videogioco danzante più amato al mondo. Direzione artistica rinnovata, introduzione del multiplayer online in gruppi privati, passaggio da Just Dance Unlimited al nuovo Just Dance + e altro ancora: si tratta di un nuovo corso per la serie, con molte luci e qualche ombra. Ve ne parliamo approfonditamente nella nostra recensione di Just Dance 2023.

Tante nuove hit... I video di Just Dance 2023 sono molto più rifiniti rispetto al passato Come avviene per ogni episodio, anche quest'ultima iterazione propone 40 nuovi brani. Ce n'è per tutti i gusti: anche pezzi non propriamente dance (è il caso di Numb dei Linkin Park) funzionano alla grande in questo contesto, mentre, come già avvenuto in passato, Ubisoft continua a strizzare l'occhio con successo al variopinto universo drag (Sissy That Walk di RuPaul). È dibattuto se questo sia un pregio o un difetto rispetto a titoli del passato che adottavano un approccio differente, ma in Just Dance sono soltanto i movimenti della mano destra a contare: a nostro avviso, si tratta di un ottimo compromesso per assicurare la possibilità di giocare anche in ambienti ristretti, senza contare che anche persone con mobilità ridotta possono partecipar alla danza e divertirsi moltissimo. In questo senso, è emblematica la coreografia di Radioactive, in cui a muoversi sono soltanto le mani. Ottima la funzione di ricerca per genere musicale (rock, hip-hop, e molti altri ancora), stile coreografico (duetto, trio, assolo...), umore (motivazionale, epico, calmo), periodo (anni 2000, 2010, e poi indietro fino ai '70 e '80) e accessibilità (per individuare pezzi completabili anche da seduti, con poco spazio a disposizione e/o senza salti). Ben riuscite anche le playlist predefinite: non manca la possibilità, come di consueto, di creare le nostre liste personali, ma già in partenza vi è una grande varietà per accontentare i gusti di coppie romantiche, gruppi di amici festaioli e ballerini solitari. Dato che la decisione di acquistare o meno Just Dance dipende in larga misura dalla bontà della sua selezione musicale, eccola. La lista completa dei 40 brani di Just Dance 2023 "If You Wanna Party" dei The Just Dancers

"Anything I Do" di CLiQ Ft. Ms. Banks, Alika

"As It Was" di Harry Styles

"Boy With Luv" dei BTS Ft. Halsey

"Bring Me To Life" degli Evanescence

"Can't Stop The Feeling!" di Justin Timberlake

"Danger! High Voltage" degli Electric Six

"Disco Inferno" dei The Tramps

"Drivers License" di Olivia Rodrigo

"Dynamite" dei BTS

"Good Ones" di Charli XCX

"Heat Waves" dei Glass Animals

"I Knew You Were Trouble" di Taylor Swift

"Locked Out of Heaven" di Bruno Mars

"Love Me Land" di Zara Larsson

"Magic" di Kylie Minogue

"Majesty" di Apashe ft. Wasiu

"Million Dollar Baby" di Ava Max

"MORE" di K/DA Ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns & Seraphine

"Numb" dei Linkin Park

"Physical" di Dua Lipa

"Psycho" delle Red Velvet

"Radioactive" degli Imagine Dragons

"Rather Be" di Clean Bandit Ft. Jess Glynne

"Sissy That Walk" di RuPaul

"STAY" di The Kid LAROI & Justin Bieber

"Sweet but Psycho" di Ava Max

"Telephone" di Lady Gaga Ft. Beyoncé

"Therefore I Am" di Billie Eilish

"Top Of The World" by Shawn Mendes, from Sony's "Lyle, Lyle, Crocodile"

"Toxic" di Britney Spears

"Walking On Sunshine" di Top Culture

"Wannabe" di ITZY

"Watch Out for This (Bumaye)" di Major Lazer, The Flexican, FS Green & Busy Signal

"We Don't Talk About Bruno" da Encanto

"Playground" by Bea Miller

"Witch" di Apashe Ft. Alina Pash

"Woman" di Doja Cat

"Wouldn't It Be Nice" dei The Sunlight Shakers

"Zooby Doo" dei Tigermonkey Ubisoft non ha perso il tocco magico nella gestione di quello che, ogni anno, è un lavoro di selezione tutt'altro che semplice: la parola d'ordine è varietà, e sono presenti pezzi in grado di accontentare gusti anche molto diversi tra di loro.

...ma con dei tagli non da poco Come di consueto per la serie, anche in Just Dance 2023 non mancano coreografie di gruppo da ballare in compagnia. Arriviamo alla novità più considerevole proposta da Just Dance 2023: il servizio a pagamento Just Dance Unlimited - forte di una playlist che aveva superato i 500 brani - viene sostituito da Just Dance +. Un semplice cambio di nome? Non proprio. Ora l'abbonamento copre un determinato numero di minuti di gioco e non è più mensile, scongiurando la spiacevole situazione in cui si acquistava il ticket annuale, per poi non utilizzare Just Dance per un lungo periodo. Soprattutto, assistiamo a una situazione analoga a quella che si è verificata nell'ottava generazione dei mostriciattoli tascabili più famosi al mondo. Cosa c'entrano Pokémon Spada e Scudo con Just Dance + è presto detto: Ubisoft ha deciso di operare un taglio netto alla selezione di brani in abbonamento, scendendo dal considerevole numero di oltre 500 a 150. Certo, in futuro si aggiungeranno nuovi brani e torneranno vecchi brani al momento esclusi (come vedete, il paragone con il cosiddetto "genocidio masudiano" non è così campato per aria), ma al momento le vittime illustri sono davvero tante, e i fan storici della serie non potranno che storcere il naso nel constatare la mancanza di alcune delle loro coreografie preferite. Risulta francamente incomprensibile la scelta di inserire due varianti (nel caso di Another One Bites The Dust dei Queen) se non addirittura tre (per Just Dance di Lady Gaga) per diversi pezzi: sarebbe stato più apprezzabile "risparmiare" qualche brano in più, data la drastica diminuzione della varietà nell'ambito di Just Dance +. Certo, si tratta di una scelta forse inevitabile: la varietà qualitativa tra vecchi e nuovi video e coreografie era ormai diventata abissale, ma riteniamo che Ubisoft avrebbe potuto gestire l'operazione con maggiore saggezza.

Una nuova veste grafica I nuovi avatar di Just Dance 2023 hanno stili molto variegati C'è di buono che Just Dance non è mai stato così bello da guardare e immediato da giocare. E si percepisce con chiarezza una grande attenzione nei confronti di chi segue la serie da tanti anni, a confermare del fatto che Ubisoft ha davvero a cuore la community del suo videogioco danzante: tornano alcuni brani delle vecchie edizioni in versione originale (Toxic di Britney Spears da Just Dance 2), affiancati da nuovi video pieni di riferimenti e strizzate d'occhio ai passati capitoli. Interessante il nuovo approccio estetico, che si pone in continuità con quanto visto lo scorso anno: gli avatar sono più realistici ma non perdono quel gradevole retrogusto cartoon, mentre i fondali tridimensionali risultano ben gestiti e piacevoli a livello di colori, illuminazione e situazioni. Inoltre, dopo anni di richieste da parte dei fan, è stata finalmente introdotta la funzionalità multiplayer online in gruppi privati, un bel modo per divertirsi con gli amici anche quando non ci si trova nella stessa stanza. Lo stile dei nuovi menu di Just Dance 2023 è molto più sobrio ed essenziale rispetto a quanto visto in passato Resta vero che Nintendo Switch e i suoi Joy-Con sono la maniera più immediata e naturale per approcciare Just Dance 2023. È anche possibile utilizzare la app per smartphone (disponibile gratuitamente sia su iOS che Android), ma la piattaforma Nintendo resta l'habitat d'elezione per il titolo Ubisoft. Si muovono in una direzione parimenti snella i nuovi menu, rinnovati quest'anno, essenziali, puliti e senz'altro meno confusionari rispetto al passato.