GTA 6: Microsoft svela il possibile anno di uscita nei documenti inviati all'antitrust UK

I documenti inviati da Microsoft all'antitrust britannico si stanno rivelando ricchi di informazioni interessanti, alcune delle quali non riguardano soltanto la diatriba con Sony PlayStation su Game Pass, Call of Duty e l'acquisizione di Activision Blizzard. In particolare, in un estratto apprendiamo che secondo il colosso di Redmond il lancio di GTA 6 potrebbe essere fissato per il 2024.

"L'attesissimo Gran Theft Auto 6 dovrebbe uscire nel 2024", afferma Microsoft nelle carte inviate al CMA.

Il titolo Rockstar è stato menzionato nel documento per dimostrare che sul mercato sono presenti numerosi titoli multipiattaforma di spessore con meccaniche sparatutto, e secondo Microsoft anche GTA e Red Dead Redemption 2 rientrano in questa categoria. Tutto ciò per spiegare ai funzionari del CMA che anche senza Call of Duty le console PlayStation non resterebbero tagliate fuori dal mercato degli sparatutto, come vorrebbe invece far intendere Sony.

Il passaggio del documento inviato al CMA dove Microsoft parla del possibile anno di uscita di GTA 6

Quella di Microsoft comunque sembrerebbe solo una previsione, dunque non c'è nulla di ufficiale scolpito nella pietra. Detto questo ci piace credere che il colosso di Redmond sia in grado di offrire stime più precise e concrete su GTA 6 rispetto a tante altre fonti di dubbia affidabilità che spopolano in rete.

In ogni caso rimaniamo in attesa di comunicazioni da parte di Rockstar Games, che nel frattempo ha assicurato che la gigantesca fuga di informazioni di alcuni mesi fa non ha rallentato i lavori su GTA 6.