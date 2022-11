Offerte Amazon: TV Sony Bravia KD-55X80K e XR-65X90K in sconto per il Black Friday 2022

Le offerte del Black Friday 2022 proseguono anche oggi, ormai alla vigilia del vero e proprio Venerdì in questione, e gli appassionati di tecnologia, videogiochi e non solo possono trovare vari prodotti in promozione a prezzi interessanti. Adesso, ad esempio, potete trovare uno sconto per le smart TV Sony Bravia KD-55X80K da 55 pollici e Sony Bravia XR-65X90K da 65 pollici, due TV ideali per PS5. Potete trovare il primo prodotto a questo indirizzo, mentre il secondo a quest'altro, oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è €699. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

La TV Bravia KD-55X80K è dottata del nuovo processore X1, ha risoluzione 4K ed è dotata di X-Balanced Speaker compatibili con Dolby Atmos. Dotata di pannello Triluminos Pro e supporta Google TV e i comandi vocali. Così come l'altra TV proposta qui sotto, si tratta di un display ideale da utilizzare con PS5, visto che Sony ha adottato vari accorgimenti per rendere questi schermi perfettamente integrati con la sua console.

Il prezzo consigliato per questo prodotto è €1.199. Il prodotto è al prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

La TV Sony Bravia XR-65X90K è dotata di pannello Full Array LED, ovvero con retroilluminazione su tutto lo schermo per colori e contrasto superiori ai normali LED.

Sony Bravia XR-65X90K

Dotata di HDMI 2.1 e VRR, è ideale anche per l'utilizzo con PS5.