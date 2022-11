The King of Fighters 15: la Stagione 2 inizia a gennaio, con il DLC di Shingo Yabuki

SNK ha annunciato che la Season 2 di The King of Fighters 15 inizierà a gennaio del 2023 portando con sé nuovi contenuti aggiuntivi, il primo dei quali sarà il DLC con Shingo Yabuki.

L'introduzione del nuovo lottatore sarà accompagnata con una update che modificherà il bilanciamento del picchiaduro. Seguirà il debutto di un altro personaggio, Kim Kaphwan, e una open beta per il cross-play durante la primavera 2023.

Gli annunci di oggi sono stati accompagnati da un nuovo trailer, dove vengono presentate le novità della Stagione 2 di The King of Fighters e annunciato l'introduzione del Rollback Netcode per Samurai Showdown.

Supponiamo che una volta terminati i test, avverrà l'introduzione vera e proprio del cross-play, che permetterà dunque ai giocatori PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC di giocare assieme, laddove al momento questa funzionalità è disponibile solo tra le console di Sony.

SNK ha dichiarato che sono in programma ulteriori aggiornamenti e personaggi aggiuntivi per The King of Fighters 15, i cui i dettagli verranno svelati nel corso del prossimo anno.

Continua dunque il supporto post-lancio di SNK per i suoi picchiaduro, nel mentre sappiamo che la casa giapponese sta lavorando a un nuovo Fatal Fury / Garou, annunciato con un teaser trailer in occasione dell'EVO 2022.