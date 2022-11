GOG: Narita Boy è il gioco gratis per PC in regalo con i saldi del Black Friday

Se c'è un'altra sicurezza oltre alla presenza dei saldi stagionali di GOG e del Black Friday sono i giochi gratis per PC che la piattaforma distribuisce regolarmente in concomitanza con questi eventi, in questo caso con Narita Boy che può essere scaricato liberamente da chiunque abbia un account per lo store.

Per riscattare Narita Boy gratis, basta dunque dirigersi a questo indirizzo e cliccare su "go to giveaway" per ottenere il gioco gratuitamente e aggiungerlo alla propria libreria.

Ovviamente, per poter riscattare il titolo è necessario avere un account GOG, che è comunque registrabile senza alcun costo. C'è ancora un'altra giornata di tempo per poter ottenere il regalo, dunque cercate di non attardarvi troppo.

Nel frattempo, sul sito proseguono i saldi del Black Friday su un'enorme quantità di giochi del catalogo, che vanno dai classici alle ultime novità per PC.

Narita Boy è un action adventure in 2D con una splendida grafica in pixel art, che richiama sotto molti punti di vista gli anni 80 sia per quanto riguarda i videogiochi stessi che la cultura in generale dell'epoca, oltre ovviamente agli stilemi grafici e agli effetti visivi.

Difficile trovare anche un genere di riferimento in cui circoscriverlo, visto che si tratta di un gioco suddiviso in livelli che presenta diverse situazioni. Come illustrato nella nostra recensione di Narita Boy, si tratta soprattutto di un viaggio per suggestioni visive che non offre grandissime novità sul fronte del gameplay ma che risulta comunque godibile come particolare omaggio agli anni 80.