Classifica UK, Marvel's Spider-Man 2 è primo: miglior lancio dell'anno su PS5

Per quanto riguarda invece il paragone con God of War Ragnarok, protagonista del lancio migliore di sempre su PS5 , Marvel's Spider-Man 2 è indietro ma di poco, appena il 3%, che diventa un 20% considerando le vendite totali: anche l'ultima avventura di Kratos era cross-gen.

Dicevamo delle anticipazioni: quelle riguardanti Marvel's Spider-Man 2 parlavano di vendite molto inferiori al primo episodio , e infatti rispetto all'originale Marvel's Spider-Man è stato rilevato un -38% , che non è certamente poco. Bisognerà tuttavia attendere i dati del mercato digitale per capire come stanno davvero le cose.

Dopo le consuete anticipazioni, è arrivata la classifica UK completa, che come già riportato vede Marvel's Spider-Man 2 in prima posizione: il titolo di Insomniac Games si pone come il miglior lancio dell'anno su PS5 in formato fisico, superando del 5% le vendite di Hogwarts Legacy sulla console Sony.

Intanto, Nintendo...

Super Mario Bros. Wonder

Anche di Super Mario Bros. Wonder abbiamo già parlato: l'esclusiva Nintendo ha debuttato al secondo posto, ma considerando anche i dati del digitale potrebbe avere il potenziale per porsi come il più grande lancio di sempre in UK per la serie.

Christopher Dring ha specificato che i platform di Mario, in particolare quelli bidimensionali, tendono a vendere molto sul lungo periodo e va dunque guardato in quest'ottica un lancio che è risultato numericamente inferiore rispetto a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (-62%) e Pokémon Scarlatto e Violetto.