Super Mario Bros. Wonder potrebbe essere il più grande lancio di sempre in UK per la serie

Super Mario Bros. Wonder possiede il potenziale per diventare il lancio più grande di sempre per la serie in UK, stando ai primi dati sulle vendite rivelati da Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz.

"Super Mario Bros. Wonder è il terzo più grande lancio di sempre per un platform di Mario nella storia della classifica inglese", ha scritto Dring, anticipando come ormai di consuetudine le notizie relative alla top 10 del Regno Unito.

"Si trova di pochissimo dietro Super Mario Odyssey e Super Mario 3D All-Stars: immagino che con i dati delle vendite digitali potrebbe rivelarsi il più grande lancio di sempre per un platform di Mario in UK."

Anche in questo caso, come per Marvel's Spider-Man 2, primo ma con vendite molto inferiori al primo episodio, le informazioni relative al digitale potrebbero dunque cambiare le carte in tavola, e non di poco.