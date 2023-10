Marvel's Spider-Man 2 primo nella classifica UK ma con vendite molto inferiori al primo episodio

Marvel's Spider-Man 2 ha debuttato al primo posto nella classifica UK, e con un ampio margine stando alle ormai tradizionali anticipazioni di Christopher Dring. Tuttavia sul fronte delle copie fisiche il gioco ha totalizzato vendite molto inferiori al primo episodio.

"Marvel's Spider-Man 2 è largamente primo nella classifica retail UK di questa settimana", ha scritto Dring. "Si tratta del quarto più grande lancio dell'anno in formato fisico nel Regno Unito dietro The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy."

"Le vendite fisiche al lancio di Marvel's Spider-Man 2 risultano essere inferiori del 20% rispetto a quelle di God of War: Ragnarok totalizzate lo scorso anno. I dati relativi ai numeri del formato digitale devono ancora arrivare."

Per quanto riguarda invece il confronto con l'originale Marvel's Spider-Man, Dring ha scritto: "Le vendite fisiche di Marvel's Spider-Man 2 sono significativamente inferiori a quelle del primo Marvel's Spider-Man. Tuttavia l'accelerazione del digitale dal 2018 implica che non sia possibile trarre alcuna conclusione prima dell'arrivo dei dati relativi ai download."