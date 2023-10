Diablo 4: Stagione 2, Blizzard sospende il commercio di oggetti a causa di un exploit

Blizzard ha deciso di interrompere momentaneamente il commercio di oggetti tra giocatori all'interno di Diablo 4: Stagione 2 a causa di un exploit di duplicazione recentemente scoperto, con il team che ha deciso di bloccare la compravendita in attesa di risolvere la questione.

"Abbiamo sospeso la compravendita tra giocatori di oggetti in Diablo 4 fino a nuovo ordine, a causa di un exploit che consente la duplicazione", ha riferito il community manager Rich Bantegui sul forum ufficiale di Diablo, spiegando brevemente la situazione.

"Stiamo lavorando a una correzione che dovrebbe sistemare il problema e vi aggiorneremo non appena avremo reinserito la possibilità di commerciare", si legge inoltre nel messaggio. "Continueremo a monitorare questa attività in modo da assicurare un'esperienza sana per tutti".

Inoltre, "qualsiasi account che utilizzi gli exploit di duplicazione di oro e oggetti verrà sanzionato secondo i nostri termini di utilizzo del gioco". Non viene spiegato nel dettaglio cosa sia stato scoperto in particolare, ma è chiaro che un qualsiasi exploit di duplicazione può sconvolgere pesantemente l'equilibrio di una economia di gioco.