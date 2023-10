Diablo 4: un hotfix per la patch 1.2.0b elimina un problema di privacy e corregge altri errori

Alcuni giocatori erano preoccupati per la loro privacy: durante la condivisione dello schermo Diablo 4 mostrava involontariamente il nome completo di un giocatore . Chiaramente non è una cosa positiva, ma questo hotfix risolve il problema. "È stato risolto un problema per cui il nome dell'ID reale dei giocatori veniva visualizzato localmente nel menu del clan per impostazione predefinita", si legge nelle note di pubblicazione ufficiali di questo hotfix.

Blizzard ha rilasciato un hotfix per il client di Diablo 4 per la patch 1.2.0b su tutte le piattaforme, che risolve tra l'altro i problemi di privacy dei giocatori.

Le altre correzioni dell'hotfix della patch 1.2.0b di Diablo 4

Diablo 4 La Stagione del Sangue è appena cominciata

Le altre correzioni incluse in questa patch hotfix sono varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità. È inclusa anche una correzione per il Battle Pass Stagione del Sangue che non assegnava la quantità corretta di Platino (dava 666 invece di 700) e per gli oggetti bonus della Blizzcon Collection che vengono concessi in anticipo e mostrano contenuti segnaposto.

Diablo 4 è disponibile a livello globale per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. È da poco stato pubblicato su Steam dove ha ricevuto varie recensioni negative e non ha visto un picco di utenti online basso; al momento della scrittura è 128esimo in termini di giocatori connessi in contemporanea.