Diablo 4 non parte benissimo su Steam: recensioni solo 'Nella media' e pochi utenti online

Potremmo anche analizzare la questione dal lato opposto , ovviamente, ovvero la scarsa reazione del pubblico di Steam potrebbe essere conseguenza del fatto che chi era interessato al gioco non ha atteso l'arrivo sulla piattaforma di Valve ma ha acquistato direttamente Diablo 4 su Battle.net, soluzione preferibile per Blizzard che ottiene così un maggiore guadagno.

Per confronto, segnaliamo che Overwatch 2 , quando è stato pubblicato su Steam ad agosto, è stato molto più criticato e ancora adesso ha una votazione pari al 12%, ma al tempo stesso ha subito raggiunto un discreto numero di giocatori (il picco è di 75.608 utenti contemporanei) e nelle ultime 24 ore ha comunque toccato quota 31.000 utenti attivi. Ovviamente Overwatch 2 è un free to play, quindi il confronto non è del tutto adeguato, ma permette di capire in ogni caso che Diablo 4 non sta attirando un grande favore dai giocatori.

Diablo 4, quali sono le critiche principali su Steam?

Diablo 4

Per quanto riguarda le recensioni negative su Steam, le critiche sono varie. Oltre a una serie di generici insulti a Blizzard, accusata di non fare più centro, i giocatori non amano il battle pass, le microtransazioni e l'interfaccia utente. Si cita anche lo scaling del livello, che fa si che "ogni area sembri uguale alle altre".

Molti giocatori criticano Diablo 4 hanno all'attivo poche ore, se non minuti, di gioco su Steam e precisano di aver giocato alla versione Battle.net e di star usando Steam solo per lasciare la propria recensione negativa (come è tipico per situazioni di questo tipo). Alcuni giocatori segnalano anche problemi tecnici che impediscono di giocare o lag che rende noioso combattere ed esplorare.

Dovremo vedere se col procedere della seconda stagione (che è stata rimandata di alcune ore proprio al lancio) l'opinione media del pubblico cambierà.