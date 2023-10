F-Zero 99: tre nuove piste e la King League in arrivo domani con un update

Nella fattispecie, oltre all'introduzione della King League come lega in cui cimentarsi nella modalità Grand Prix, questi sono i nuovi tracciati che verranno aggiunti a F-Zero 99 con l'aggiornamento di domani:

In questo caso, le aggiunge sono rappresentate da tracciati ulteriori e un'altra lega in cui provare a lanciare la sfida agli altri giocatori, rendendo dunque F-Zero 99 più ampio come scelte offerte agli utenti abbonati a Nintendo Switch Online .

F-Zero in stile battle royale

Ricordiamo che F-Zero 99 è gratuito per gli abbonati a Nintendo Switch Online, attraverso un'iniziativa simile a quella vista in precedenza con Tetris 99, Super Mario Bros. 35 e Pac-Man 99.



Si tratta di una reinterpretazione del gioco di corse futuristico che debuttò su Nintendo Switch, dotato di una particolare declinazione. In linea con gli altri titoli della serie "99", anche in questo caso ci troviamo di fronte a un multiplayer in stile battle royale, che ci pone contro altre decine di giocatori in uno scontro tutti contro tutti, fino a far rimanere in piedi solo il giocatore più abile.

Potete conoscere meglio questo interessante titolo per Nintendo Switch nella nostra recensione di F-Zero 99.