PS Store: gli sconti di Halloween per PS4 e PS5 sono arrivati, ecco le migliori offerte

Sony Interactive Entertainment ha dato il via agli sconti di Halloween su PlayStation Store. La promozione propone centinaia di giochi a prezzo speciale, sia per PS5 che per PS4. Vediamo alcune proposte interessanti, che si sommano all'offerta della settimana dedicata a NBA 2K24.

Ovviamente gli sconti di Halloween sono dedicati prima di tutto a giochi "spaventosi" o comunque caratterizzati da ambientazioni oscure e macabre. Troviamo ad esempio in offerta giochi della saga di Resident Evil, con il quarto capitolo che costa ora 49.59€ nella sua versione Deluxe e i remake di Resident Evil 2 e 3 che calamo fino a 9.99€.

Se preferite qualcosa di meno horror, potete trovare varie versioni - Standard, Deluxe e Ultimate - di Diablo 4 in sconto, rispettivamente a 59.99€, 74.99e e 82.49€.

Non mancano poi varie offerte di Dead by Daylight, comprese le espansioni legate a Silent Hill e Resident Evil. Il miglior prezzo è per la versione base, che costa ora 14.99€.

Parlando invece di esclusive PlayStation, potete trovare Days Gone a 15.99€ per la versione standard o a 19.99€ per la Digital Deluxe, ma anche The Order 1886 a 13.99€.

In offerta troviamo però anche giochi che con Halloween non hanno troppo in comune, come Monster Hunter Rise e la sua espansione Sunbreak, che costano rispettivamente 19.99€ e 29.99€, oppure 40.19€ se comprate assieme nel bundle.

Se preferite qualcosa di più narrativo, potete optare per i vari capitoli della The Dark Pictures Anthology, Until Dawn oppure per The Quarry, tutti giochi di Supermassive Games. Rimanendo in tema, anche la serie di The Walking Dead di Telltale è in sconto.

Per chi cerca indie, potete trovare l'ottimo e recente Blasphemous 2 in sconto, oppure il più vecchio ma incredibile Hollow Knight (DLC compresi) e il piacevole Cult of the Lamb. Non ignorate inoltre Inscryption che costa ora solo 11.99€.

Le offerte sono però moltissime, quindi vi consigliamo di navigare la pagine del PS Store a questo indirizzo.