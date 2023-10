ARK: Survival Ascended, prima immagine del gioco su Unreal Engine 5

Quello che vediamo nell'immagine è di fatto un asset utilizzato nel gioco, che tuttavia durante il gameplay subirà probabilmente in qualche downgrade, come sempre accade quando vediamo la differenza tra gioco standard e modalità fotografica.

In ogni caso, già così possiamo notare una notevole evoluzione nella costruzione dei modelli 3D dei dinosauri, quantomeno.

Prima di tutto si tratta ovviamente di una singola immagine, dunque ben poco indicativa della qualità generale della grafica del gioco, inoltre come spiegato dal team è stata tratta dalla modalità fotografica , dunque con un livello di dettaglio probabilmente superiore a quello che sarà poi visibile normalmente in-game.

Tutto molto bello, ma quando esce?

L'utilizzo di una base tecnologica moderna e aggiornata come Unreal Engine 5 sembra dunque dare i suoi frutti a giudicare da questa prima immagine, in attesa di vedere anche il resto ovviamente. Cosa che peraltro non sappiamo ancora quando potrà succedere, vista la situazione.

ARK: Survival Ascended era inizialmente previsto arrivare per agosto 2023, ma il team l'ha poi rinviato a ottobre 2023. Ci troviamo però oltre la metà del mese e non abbiamo ancora ricevuto informazioni precise sul lancio del gioco, che a questo punto potrebbe essere vicino a un ulteriore rinvio.

Nel frattempo, anche ARK 2 è stato rinviato, con il vero e proprio nuovo capitolo della serie che ora è previsto arrivare verso la fine del 2024, in attesa di altre informazioni.