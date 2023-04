ARK 2 è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita su PC, Xbox e Game Pass

Studio Wildcard ha rinviato ARK 2. Il gioco non uscirà più nel corso del 2023 come precedentemente annunciato, con la nuova finestra di lancio fissata per la fine del 2024 su Xbox Series X|S e PC, via Steam e Microsoft Store. Ricordiamo inoltre che sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio.

Nel comunicato diramato dallo studio, che abbiamo riportato qui sotto, apprendiamo che il rinvio è stato deciso per garantire una qualità maggiore del prodotto finale e il benessere del team di sviluppo. Inoltre, viene spiegato che lo studio ha riorganizzato la sua pipeline in modo da sfruttare al meglio l'Unreal Engine 5 e realizzare la migliore esperienza possibile per i propri fan. Oltre al rinvio, lo studio ha comunicato che durante il corso dell'anno non ha in programma di condividere nuove immagini, trailer e filmati di gameplay.

"Dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di posticipare il lancio di ARK 2 alla fine del 2024, quando verrà lanciato esclusivamente su piattaforme Xbox, Game Pass e Windows (Steam/PC). Abbiamo valutato a lungo il rinvio del gioco per migliorare il prodotto finale e assicurare il benessere del team. Questa notizia sarà deludente per molti, lo è anche per noi, ma siamo fiduciosi che questa difficile decisione sia quella giusta.", recita il comunicato di Studio Wildcard.

"Allora perché questo ritardo? Il nostro obiettivo è rendere ARK II il miglior gioco possibile e fornire un'esperienza davvero eccezionale e gratificante per i giocatori. Unreal Engine 5 è una tecnologia incredibilmente nuova per noi (e per tutti gli sviluppatori) e miriamo a sfruttarla al massimo delle sue potenzialità creando un gioco che raggiunga vette mai conquistate prima da Studio Wildcard. Man mano che impariamo di più sul motore e sviluppiamo il sequel, abbiamo adattato i nostri flussi di lavoro e le nostre pipeline per accogliere questo paradigma di nuova generazione e, a causa di tutto ciò che comporta, abbiamo bisogno di più tempo per lo sviluppo."

"Ci scusiamo sinceramente per questo ritardo e apprezziamo la vostra comprensione. Il vostro supporto e la vostra passione sono vitali per noi e continueremo a lavorare intensamente per offrire la migliore esperienza di sopravvivenza con dinosauri di nuova generazione. Con questo in mente, quest'anno non abbiamo in programma di mostrare alcun gameplay / screenshot / video di ARK II; tuttavia, intendiamo tenervi informati e coinvolti nel processo di sviluppo mostrando regolarmente più risorse di ARK II nei prossimi mesi, portando alla rivelazione del nostro gameplay il prossimo anno.

In compenso per allietare l'attesa dei giocatori, ad agosto verrà lanciato ARK: Survival Ascended, la versione next-gen di Survival Evolved per PS5, Xbox Series X|S e PC che sfrutterà l'Unreal Engine 5 e includerà varie migliorie grafiche, modifiche al bilanciamento e al gameplay e cambiamenti quality of life.