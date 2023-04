ARK: Survival Ascendend annunciato per PC e console, i server di Survival Evolved presto chiuderanno

Studio Wildcard ha annunciato ARK: Survival Ascended, una remaster realizzata tramite Unreal Engine 5 che includerà varie migliorie grafiche, modifiche al bilanciamento e il gameplay e altro ancora. Sarà disponibile nel mese di agosto per PS5, Xbox Series X|S e PC.

In concomitanza con il lancio del gioco, i server di ARK: Survival Evolved per Xbox, PlayStation e PC chiuderanno i battenti. La notizia è arrivata in concomitanza con l'annuncio del rinvio di ARK 2 alla fine del 2024. Il tempismo dei due annunci è sicuramente particolare, ma non sembrerebbe trattarsi di un pesce d'aprile.

Ark: Survival Evolved

ARK: Survival Ascended includerà "The Island", "Survival of the Fittest" e tutte le mappe "Non-Canon" (che verranno pubblicate nel tempo). Il gioco sarà disponibile su Xbox Series X|S e PC esclusivamente nel bundle "ARK Respawned Bundle" al prezzo di 49,99 dollari, che include sia Survival Ascended che ARK 2. Dopo un anno il titolo sarà disponibile per l'acquisto separatamente. Inoltre in bundle garantisce l'accesso a un mese aggiuntivo di closed beta di ARK 2 rispetto al resto dei giocatori. Su PS5 invece sarà possibile acquistare solo ARK: Survival Ascended (dato che il sequel al momento non è previsto per la console Sony) al prezzo di 39,99 dollari.

Tutti i pacchetti di espansione saranno disponibili per l'acquisto separatamente. L'Explorer Pass sarà venduto al prezzo di 19,99 dollari e includerà i DLC Scorched Earth, Aberration (quarto trimestre del 2023) ed Extinction (primo trimestre del 2024). Il Genesis Pass sarà acquistabile al medesimo prezzo e include "Genesis Part 1" (primo trimestre del 2024) e "Genesisi Part 2" (secondo trimestre del 2024.

Al lancio di ARK: Survival Ascended, i giocatori avranno accesso a "The Island", "Scorched Earth" e alla nuova modalità di gioco rinnovata, "Survival of the Fittest", che verrà integrata completamente nel gioco base.

Stando ai dettagli condivisi, ARK: Survival Ascended graficamente vanterà miglioramenti a tutto tondo grazie all'Unreal Engine 5 e le tecnologie Nanite, Lumen e RTXDI. Altre modifiche includono una gestione dei fluidi dinamica e fogliame interattivo. Ci saranno anche nuovi contenuti, modifiche al gameplay e al bilanciamento.

Il gioco supporterà il multiplayer e anti-cheat cross-platform. Non solo, anche le mod saranno cross-platform grazie alla collaborazione con Overwolf, che renderà disponibili le mod per PC anche su console.

Come accennato in apertura, al lancio di ARK: Survival Ascended ad agosto chiuderanno i server di Survival Evolved per PC, Xbox e PlayStation, quelli per Nintendo Switch rimarranno invece attivi. I salvataggi dei giocatori verranno trasferiti nel nuovo gioco e sarà comunque possibile giocare ad ARK: Survival Evolved, ma solo in single player e in server non ufficiali.