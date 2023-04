Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è finalmente arrivato e capita proprio il 1 aprile: meglio stare alla larga dalle bufale che verranno propose in giornata e spendere il tempo libero nel nostro hobby preferito. E visto che siamo degli inguaribili impiccioni siamo curiosi di sapere quali titoli vi terranno compagnia sabato e domenica.

Tra le novità di questa settimana troviamo il porting per PC di The Last of Us Parte 1. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che il titolo di Naughty Dog rimane tutt'ora un'opera di altissimo livello che vale assolutamente la pena di essere giocata. Peccato che questa conversione lasci molto a desiderare e sia minata da seri problemi di performance, dunque magari è bene aspettare che le magagne vengano risolte con delle patch correttive.

Altra novità degli ultimi giorni è Crime Boss: Rockay City, è lo sparatutto in soggettiva con elementi roguelike con protagonisti le star di Hollywood degli anni '80 e '90, tra cui Michael Madsen, Kim Basinger e Chuck Norris. Nonostante il cast di alto livello e una formula alla Payday accattivante il gioco non ci ha convinto del tutto per via di una scarsa varietà di situazioni, un'intelligenza artificiale che lascia a desiderare e un comparto grafico datato, come spiegato nella nostra recensione.

Questa settimana è uscito anche Rally Adventures, la nuova espansione di Forza Horizon 5 che ha introdotto la nuova area Sierra Nevada, 10 bolidi e una campagna incentrata sulle corse su sterrato. Inoltre siamo rimasti piacevolmente colpiti da Dredge, un mix tra un simulatore di pesca e un'avventura horror. Nella nostra recensione abbiamo lodato il gioco di Black Salt Games grazie ai suoi meccanismi di pesca semplici, ma ben riusciti e una narrativa di spessore e piena di misteri che mantengono alta l'attenzione del giocatore fino ai titoli di coda.

E voi con quali giochi giochi passerete il weekend? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.