Destiny 2 celebra la Festa delle Anime Perdute: trailer e dettagli

Come rivela il trailer che vedete qui sotto, Destiny 2 si occuperà anche quest'anno di celebrare la Festa delle Anime Perdute: un evento che si concluderà il 7 novembre e consentirà ai giocatori di indossare maschere spaventose, collezionare caramelle e sfidare le tenebre nei settori infestati che si trovano in varie zone del sistema solare.

Questa edizione della Festa presenta diverse novità, tra cui il lanciagranate leggendario Acosmico, i decori per armatura ispirati agli insetti scelti dalla community, le nuove prove (e premi) dei settori infestati in versione leggenda e le ricompense extra ottenibili con la carta evento della Festa delle Anime Perdute.

I guardiani dovranno portare a termine le prove evento con le maschere addosso per guadagnare dei biglietti, che potranno essere usati per migliorare la carta evento e accedere a ricompense speciali. Inoltre, i giocatori più coraggiosi potranno cimentarsi nei nuovi settori infestati leggendari con matchmaking.

Con gli engrammi sinistri che si ottengono in questi settori, i guardiani potranno poi usare la concentrazione Hocus focus di Eva per creare le armi spettrali dell'evento che preferiscono. Gli engrammi potranno anche essere concentrati per avere armature esotiche di qualsiasi espansione di Destiny 2 che i giocatori possiedono.

Quest'anno la community di Destiny 2 ha avuto l'opportunità di votare i decori per armatura della Festa per ogni classe. I vincitori sono stati i decori a forma di ragno per cacciatori e titani, e il decoro a forma di scarabeo per gli stregoni. Questi decori spaventosi saranno disponibili all'emporio Everversum, per festeggiare il periodo più terrificante dell'anno con stile.