Mortal Kombat 1 crea file da 1 GB in caso di crash, intasando la memoria del computer

Se Mortal Kombat 1 si blocca, il gioco di combattimento crea automaticamente una cartella e un gruppo di file contenenti dati relativi al crash. Ogni volta che si verifica un arresto anomalo, viene creata una nuova cartella separata. Qual è il problema? Queste cartelle possono contenere file per un peso totale di anche 1 GB. In caso di molti crash, quindi, il proprio SSD comincia a riempirsi.

Come potete vedere nella segnalazione qui sopra, un utente specifico è arrivato ad avere ben 41 GB di report di crash di Mortal Kombat 1. Ovviamente tutto dipende dal numero di crash: se durante le vostre partite non vi è mai capitato, non dovreste avere alcun file, ma se è la norma per voi, allora potreste aver involontariamente occupa un sacco di spazio di archiviazione per nulla.