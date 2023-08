Destiny 2: La Forma Ultima, data di uscita e trailer della nuova espansione

I primi dettagli sulla nuova espansione

Durante l'evento di presentazione dell'espansione, Bungie ha confermato che in La Forma Ultima i giocatori esploreranno il Viaggiatore per impedire che il Testimone sfrutti i suoi poteri e quelli del Velo per portare a termine il suo piano di creare una forza in grado di riplasmare la realtà.

Per riuscire nell'impresa visiteremo il Pale Heart, un labirinto mutaforma che inizialmente assumerà l'aspetto delle rovine della Torre del primo Destiny, per poi cambiare la sua struttura per dare vita ad ambientazioni ricche di pericoli e dove le regole della fisica vengono stravolte. Qui affronteremo anche nuove tipologie di nemici dell'Oscurità, che potremo sconfiggere anche grazie a nuove abilità per le classi Solare, Arco e Vuoto, nonché nuovi equipaggiamenti esotici, alcuni dei quali provenienti dal primo gioco della serie.

