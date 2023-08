Sea of Stars: il trailer di lancio del GDR in arrivo su PlayStation Plus e Xbox Game Pass

Sabotage Studio ha pubblicato il trailer di lancio di Sea of Stars , l'atteso GDR in arrivo su console e PC, nonché incluso negli abbonamenti Game Pass e PlayStation Plus Extra, che si ispira ai classici del genere giapponese. Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante.

Un GDR assolutamente da tenere d'occhio

Sea of Stars è un gioco di ruolo con combattimenti a turni che si ispira ai classici del genere JRPG come Chrono Trigger e Final Fantasy. Il gioco racconta la storia di due Children of the Solstice capaci di combinare i poteri del Sole e della Luna per utilizzare la magia dell'Eclisse. Sono loro gli unici in grado di distruggere i mostri creati dal malvagio alchimista conosciuto come il Fleshmancer, che vuole distruggere il pianeta.

Il gioco promette un'esperienza ricca di avventura, esplorazione e combattimenti dinamici. Pur prendendo ispirazione dai JRPG, Sea of Stars prendere le distanze su alcuni elementi classici del genere. Ad esempio, non ci saranno incontri casuali, il grinding non sarà necessario in nessuna occasione e la transizione da esplorazione ai combattimenti sarà istantanea. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere il nostro provato.

Sea of Stars sarà disponibile a partire dal 29 agosto 2023 per PC (Steam), Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Al lancio sarà incluso anche all'interno degli abbonamenti PC e Xbox Games Pass e PlayStation Plus Extra e Premium.