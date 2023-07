ARK: Survival Ascended è stato rinviato, ecco il nuovo mese di uscita della remaster

Inoltre è stato confermato che The Island sarà l'unica mappa disponibile al lancio di Ascended, mentre quella Scorched Earth verrà pubblicata solo a dicembre. Alcune, come Ragnarok e Abberation sono in programma per il primo trimestre del 2024, mentre le altre non hanno ancora un periodo di uscita.

"Ogni giorno scopriamo nuovi modi per spingere la tecnologia al livello successivo; combinato con il lavoro necessario per supportare un ecosistema di gioco completamente multipiattaforma modificabile su console e PC, è chiaro che avremo bisogno di un po' più di tempo", ha riferito lo studio.

In un post per la community, Studio Wildcard ha spiegato che il rinvio è stato necessario in quanto ha trovato "impegnativo lavorare con Unreal Engine 5.2".

Studio Wildcard ha annunciato il rinvio di ARK: Survival Ascendend . La versione rimasterizzata del gioco non arriverà più durante il mese di agosto come precedentemente indicato, bensì sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a ottobre 2023 .

Una remaster in Unreal Engine 5.2

Stando ai dettagli condivisi in precedenza, ARK: Survival Ascended graficamente vanterà miglioramenti a tutto tondo grazie all'Unreal Engine 5 e le tecnologie Nanite, Lumen e RTXDI. Altre modifiche includono una gestione dei fluidi dinamica e fogliame interattivo, così come nuovi contenuti, modifiche al gameplay e al bilanciamento.

Il gioco supporterà il multiplayer e anti-cheat cross-platform. Non solo, anche le mod saranno cross-platform grazie alla collaborazione con Overwolf, che renderà disponibili quelle per PC anche su console.

Come accennato in apertura, al lancio di ARK: Survival Ascended chiuderanno i server di Survival Evolved per PC, Xbox e PlayStation, mentre rimarranno attivi quelli per Nintendo Switch rimarranno invece attivi. I salvataggi dei giocatori verranno trasferiti nel nuovo gioco. Sarà comunque possibile giocare ad ARK: Survival Evolved, ma solo in single player e in server non ufficiali.