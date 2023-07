Entriamo nel pieno dell'estate con i consueti sondaggi sui titoli in arrivo, ma in questo caso la scelta sembra essere univoca: Pikmin 4 è il gioco più atteso di luglio 2023, e non è stata una scelta scontata, considerando che il mese prossimo, nonostante il periodo notoriamente fiacco, è piuttosto ricco di novità interessanti. Dopo un giugno anche lui stranamente pieno di produzioni importanti, tra le quali ricordiamo Diablo 4 e Final Fantasy 16, tanto per fare due nomi, un minimo di flessione ci sarà nel corso del prossimo mese, ma l'assenza di veri e propri blockbuster è compensata dalla varietà di titoli in arrivo, in grado di rappresentare un'offerta sfaccettata e per certi versi anche molto profonda e stimolante.

Anche in questo caso, i giochi spaziano per generi e anche metodologie produttive, andando da titoli di grandi dimensioni a indie, ma riemergono in particolare quelle produzioni di media grandezza che fanno sempre un gran bene al mercato videoludico, almeno sul fronte della varietà e originalità di approccio.

Per questi motivi, al di là della vittoria senza appello andata a Pikmin 4 - comunque un gioco che non segue certo i crismi tipici del blockbusterone che mette tutti d'accordo - faremmo tutti bene a dare una bella occhiata approfondita al catalogo di titoli in arrivo nel mese di luglio 2023, perché se non proprio in mezzo a questa calda estate, alcuni di questi giochi potrebbero essere recuperati in seguito.