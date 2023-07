Banjo-Kazooie tornerà? I creatori dell'originale dicono la loro su un nuovo gioco

VGC ha intervistato il character designer Steven Mayles, il compositore Grant Kirkhope e il lead programmer Chris Sutherland, che sono poi confluiti in Playtonic per sviluppare Yooka-Laylee , titolo che chiaramente deve molto alla serie storica di Rare, e tutti questi hanno detto la loro sulla possibilità di un ritorno di Banjo-Kazooie, a dire il vero molto difficile.

L'originale Banjo-Kazooie uscì nel 1998 ed è ricordato ancora come un titolo iconico del Nintendo 64, uno dei migliori platform in 3D mai visti al di fuori della serie Mario, ma è di fatto scomparso dalle scene ormai da anni. L'attuale Rare non sembra aver più preso in considerazione l'idea di un recupero del franchise, essendo effettivamente più propensa a sviluppare nuove cose che portare avanti serie del passato.

Le considerazioni degli ex-Rare

"Non penso che potrebbe funzionare nella dinamica attuale dei giochi tripla A un rifacimento di Banjo-Kazooie, perché ora i tempi si sono allungati molto.", ha spiegato Steven Mayles. "Non posso parlare per Gregg [Mayles, creative director di Rare], ma lui è veramente il custode del franchise. A lui non piace molto guardare indietro e recuperare il passato, dunque non credo abbia mai preso in considerazione di riprendere il franchise, preferisce costruire nuove esperienze", cosa che in effetti coincide con l'andamento attuale di Rare.

"Penso che si sia bisogno prima di tutto di un team con il giusto senso dell'umorismo, come quello che avevamo all'epoca e che potrebbe essere difficile da replicare", ha spiegato Grant Kirkhope. "Penso che Rare sarebbe aperta a farlo se trovassero il giusto team da impiegare, ma non credo che una tale squadra esista attualmente. Inoltre, penso anche che non ci sia nemmeno più un pubblico adatto".

Infine, Chris Sutherland ha espresso il suo desiderio di poter vedere il ritorno della serie: "Vorrei davvero che qualcuno potesse tirare fuori qualcosa... una sorta di seguito o un gioco che segua la linea originale. Almeno prima di arrivare al punto da dimenticarci del primo capitolo, ma spero che possa succedere prima".

L'ultimo gioco ufficiale della serie è stato Banjo-Kazooie: Nuts and Bolts su Xbox 360, che è considerato una sorta di spin-off con un gameplay piuttosto differente, incentrato sulla creazione di strani veicoli con una notevole libertà costruttiva.