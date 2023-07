Minecraft genera più ricavi su Nintendo Switch che su Xbox e PlayStation messe assieme

Il CFO Tim Stuart di Microsoft ha infatti svelato che Minecraft su Switch registra circa il doppio degli incassi rispetto alle console PlayStation e circa il quadruplo rispetto a quelle Xbox . In pratica neppure combinando i ricavi sulle piattaforme PlayStation e Xbox si potrebbe raggiungere quelli fatti sulla portatile della casa di Kyoto. Nessuna stima precisa per quanto riguarda il PC, che tuttavia rappresenta una quota "molto grande" del totale.

Passano gli anni, ma Minecraft è ancora uno dei giochi più popolari del mercato e rappresenta dunque una grande fonte di guadagni per Microsoft, che ha acquisito Mojang e diritti dell'IP nel 2014. Stando a quanto riferito durante il processo tra il colosso di Redmon e l'FTC di questa settimana, attualmente il gioco genera ricavi maggiori su Nintendo Switch rispetto alle piattaforme PlayStation e Xbox .

Minecraft è uno dei giochi più redditizi di Xbox

Nella stessa udienza, inoltre, Stuart pur non offrendo numeri indicativi, ha confermato che che "Minecraft è uno dei giochi first party più redditizi, se non il più redditizio" di Microsoft.

Proprio per via del successo registrato su altre piattaforme, secondo il CFO di Xbox non avrebbe alcun senso renderlo un'esclusiva Xbox, che di fatto rappresenta la console con i ricavi di gran lunga inferiori nel complesso.

Durante il processo tra Microsoft e FTC che deciderà probabilmente il destino dell'acquisizione di Activision Blizzard, abbiamo scoperto anche che non esiste una versione nativa per PS5 di Minecraft in quanto Sony ha inviato i devkit della console a Mojang.