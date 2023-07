Valorant su console potrebbe essere in arrivo, in base ad annunci di lavoro

Valorant potrebbe arrivare su console, in base ad alcuni annunci di lavoro pubblicati di recente da Riot Games che menzionano piattaforme diverse dal PC e lasciano dunque pensare proprio a questo sviluppo degli eventi.

In base a quanto emerso, Riot Games ha pubblicato un annuncio di lavoro per un "Associate Console Playtest Analyst - Valorant", che sembra essere già una denominazione piuttosto esplicita: si tratta di qualcuno che sia responsabile dei test su una presunta versione console di Valorant, che quantomeno è presa in considerazione dal team.

Il soggetto in questione avrebbe il compito di "giocare, pianificare e valutare i playtest su console per Valorant", oltre ovviamente a fornire feedback costanti agli sviluppatori che lavorano a tale versione del gioco, cosa che sembra avere a che fare con un impegno operativo e potrebbe indicare un progetto già in corso.

Non solo, un dataminer ha inoltre rilevato che un playtest per Valorant su console sembra sia in arrivo "molto presto", sulle piattaforme PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Nel tweet in questione non vengono aggiunte altre informazioni, ma sembra basarsi comunque sul medesimo annuncio di lavoro e qualche file trovato nel database di Valorant.

Tutto questo fa pensare che lo sparatutto a base di eroi da parte di Riot Games possa arrivare presto su console, trattandosi d'altra parte di un titolo particolarmente portato ad essere pubblicato su queste piattaforme.