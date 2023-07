The Invincible: un video gameplay di 18 minuti per l'avventura fantascientifica

Il filmato della durata di circa 18 minuti mostra le fasi iniziali dell'avventura, in modo da non fare spoiler sulla trama. In ogni caso, permette di farci un'idea delle atmosfere della produzione e delle dinamiche di gioco. La medesima sezione è disponibile anche nella demo di The Invincible, che attualmente è disponibile grazie allo Steam Next Fest, a questo indirizzo , nel caso vogliate provarlo voi stessi.

Tramite il canale YouTube di IGN, gli sviluppatori di Starward Industries hanno presentato un lungo video di gameplay di The Invincible , l'avventura narrativa sci-fi in prima persona basata sul romanzo L'Invincibile di di Stanislaw Lem.

Un'avventura sci-fi realizzata in Unreal Engine 5

The Invicible è un avventura in prima persona realizzata in Unreal Engine 5, ispirata alle tematiche de L'Invincible, il romanzo di fantascienza di Stanislaw Lem. Il gioco è in sviluppo presso gli sutdi di Staward Industries, piccolo team formato da ex-sviluppatori di CD Projekt RED.

Nel gioco vestiamo i panni di Yasna, un'astrobiologa che ha preso parte a una spedizione scientifica sul pianeta Regis III. Come potrete immaginare, le cose non andranno per il verso giusto e il tutto si trasformerà in una missione di soccorso, dove le scelte del giocatore decideranno il destino dei compagni di squadra di Yasna, in un'avventura cosmica dai risvolti filosofici.

The Invincible sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S durante il corso del 2023.