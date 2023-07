PS5 Slim a prezzo ridotto uscirà nel 2023, per Microsoft

Il riferimento è riscontrabile nel documento riassuntivo sull'indagine effettuata da Microsoft a favore dell' acquisizione di Activision Blizzard e contro le rimostranze espresse dall'FTC, per quanto riguarda in particolare il confronto fra i modelli e i prezzi delle console sul mercato.

Tra i documenti inviati da Microsoft per il processo che la vede coinvolta contro l'FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard emerge anche un riferimento diretto a PS5 Slim , che a quanto pare per la casa di Redmond è destinata a uscire nel 2023 con un prezzo ridotto .

Il documento di Microsoft su PS5 Slim

Il documento di Microsoft contesta la nota suddivisione del mercato console con l'astrazione di un "mercato console ad alte prestazioni", effettuata dall'FTC per escludere Nintendo Switch dalle equazioni e mostrando così come la rivalità sia fra due soli produttori.

La casa di Redmond rende noto che tale distinzione non può essere fatta sul fronte del prezzo, né su quello delle specifiche di utilizzo. Parlando di modelli e prezzi presenti sul mercato, Microsoft sostiene che "Xbox Series S viene venuta a 50 dollari meno di Nintendo Switch OLED", e poi riferisce che "Anche PlayStation vende una console meno cara con la Digital Edition a 399,99 dollari, ed è previsto che rilasci una PlayStation 5 Slim più tardi nel corso del 2023, allo stesso prezzo ridotto".

Dunque per Microsoft è prevedibile che una PS5 Slim sia in arrivo nel corso di quest'anno e dovrebbe piazzarsi allo stesso prezzo della PS5 Digital, probabilmente sostituendola come offerta di base sul mercato. Nello stesso documento, viene inoltre fatto un riferimento all'annunciata PlayStation portatile Project Q per il cloud gaming, che secondo Microsoft verrebbe lanciata a un prezzo sotto i 300 dollari.