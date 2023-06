Switch non è un serio avversario per PlayStation e Xbox, l'FTC continua a esserne convinto

Come la maggior parte di voi sapranno, Microsoft è attualmente in causa con la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti d'America per l'acquisizione di 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard King. Ovviamente tutto il discorso è legato ai problemi di concorrenza con le grandi compagnia videoludiche, ovvero Sony PlayStation. Anche Nintendo dovrebbe essere inserita nel discorso ma secondo l'FTC Switch non è una seria concorrente per le due compagnie citate.

Secondo The Verge, l'FTC ha cercato di sostenere che Switch è "molto diverso" da Xbox Series X|S e PlayStation 5 - suggerendo che non fa parte dello stesso mercato attraverso un confronto delle sue capacità tecniche, parlando anche del frame rate e facendo un confronto in termini di teraflops della GPU.

Il capo di Xbox, Phil Spencer, non sembra essere d'accordo e fa notare come sia "scorretto" per l'FTC affermare che "Nintendo non è un concorrente" quando occupa ancora lo stesso settore e ospita persino gli stessi (e simili) contenuti di terze parti. In sostanza, la FTC sostiene che Nintendo non subirà l'impatto dell'acquisizione come PlayStation.

Call of Duty: Warzone 2.0

Le console Nintendo hanno sempre occupato uno spazio proprio nel mercato, proponendo hardware ben diversi rispetto a quelli di Microsoft e Sony che negli ultimi anni hanno seguito lo stesso tipo di approccio. Questo però non significa che Nintendo non sia una concorrente di primo livello per le altre due compagnie e il numero di Nintendo Switch vendute ad oggi dimostra come il pubblico investa molti soldi sui prodotti della grande N.