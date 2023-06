Alan Wake: la citazione di Stephen King è costata solo un dollaro a Remedy

Come gli appassionati di Alan Wake sapranno, il primo capitolo inizia con una citazione di Stephen King. Ovviamente per poterlo fare è necessario pagare i diritti di autore, ma pare che lo scrittore abbia deciso di concedere a Remedy un prezzo veramente speciale: un solo dollaro.

Il direttore creativo Sam Lake ha dichiarato che "voleva davvero, davvero, disperatamente" iniziare il thriller con una delle citazioni di King. Secondo quanto riferito, anche King era d'accordo, da cui l'accordo per un prezzo ridotto. "Creando l'Alan Wake originale, volevo davvero, davvero disperatamente una sua citazione per iniziare", ha detto Lake. "Mi risulta che volesse un dollaro per ottenere i diritti di utilizzo. È stato molto generoso".

La citazione, pronunciata dal protagonista Alan Wake, è la seguente: "Stephen King una volta ha scritto che 'Gli incubi esistono al di fuori della logica, e c'è poco da divertirsi con le spiegazioni; sono antitetici alla poesia della paura'. In una storia dell'orrore, la vittima continua a chiedere "perché?", ma non ci può essere una spiegazione, e non dovrebbe esserci. Il mistero senza risposta è quello che ci rimane più a lungo impresso, ed è quello che ricorderemo alla fine. Mi chiamo Alan Wake, sono uno scrittore". La citazione non è tratta da uno dei libri di King, ma da un articolo di EW che King ha scritto sul perché pensa che Hollywood non sappia fare horror. In esso parla del thriller del 2008 The Strangers e sostiene che i film horror più piccoli sono generalmente migliori perché non richiedono grandi spiegazioni che possono risucchiare l'energia all'opera.

Parlando di horror e giochi, la Campagna di Saga in Alan Wake 2 sarà (leggermente) più rilassante di quella di Alan.