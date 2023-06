Alan Wake 2: la Campagna di Saga sarà (leggermente) più rilassante di quella di Alan

Il co-director Kyle Rowley e la narrative designer Molly Maloney di Remedy hanno definito la Campagna di Saga Anderson, una delle due all'interno di Alan Wake 2, un po' più rilassante rispetto a quella di Alan, che risulta invece essere totalmente terrificante.

In base a quanto riferito dai due sviluppatori a Gamespot, sembra che le due campagne parallele di Alan Wake 2 siano state studiate in modo da raggiungere un certo equilibrio, dando modo di allentare un po' la tensione quando si passa da Alan Wake a Saga Anderson.

Questo non significa che la parte di Saga sia tranquilla, tutt'altro, solo che non sembra essere totalmente terrificante come quella con protagonista Alan Wake. D'altra parte, per quanto abbia a che fare con un caso oscuro e inquietante, l'agente speciale agisce comunque nel mondo standard, mentre il protagonista si trova in una condizione ben più complicata.

In seguito agli eventi del primo capitolo, Alan Wake si ritrova infatti bloccato nel Luogo Buio, ovvero una sorta di dimensione alternativa decisamente più inquietante di quella standard, alle prese con incubi di vario tipo.

In confronto a questa parte del gioco, quella con Saga può risultare una sorta di sospiro di sollievo: esplorare Bright Falls ha infatti momenti più rilassanti, scene alla luce del giorno e ambientazioni naturali particolarmente affascinanti.

Come abbiamo visto, Alan Wake 2 tende più al survival horror e avrà inserti live action, potete conoscerlo meglio nella nostra anteprima sul gioco più ambizioso di Remedy.