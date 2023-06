Alan Wake 2: l’anteprima del gioco più ambizioso di Remedy

Alla Summer Game Fest di Los Angeles, abbiamo visto in anteprima una demo di circa mezz'ora di Alan Wake 2 con ci siamo formati un'idea precisa di come Alan Wake 2 ammoderna la formula originale mantenendo comunque il DNA caratteristico della prima avventura.

Per tredici anni, Alan Wake è rimasto intrappolato nell'oscurità. Lo è rimasto nella nostra realtà, visto che tredici anni sono passati dal suo debutto su Xbox 360, ma lo è rimasto anche nell'universo interconnesso creato da Remedy Entertainment . Alan Wake 2 gioca continuamente sui dualismi e sui punti di contatto tra varie realtà, ma se c'è una cosa certa è che la nuova opera di Remedy si presenta già come il progetto più ambizioso mai realizzato dal team finlandese.

La demo di Alan Wake 2 al Summer Game Fest

In Alan Wake 2 le munizioni dovrebbero essere scarse per aumentare il senso d'ansia, ma nella versione demo (ancora in beta) Saga Anderson andava in giro con un'ottantina di proiettili.

La demo del Summer Game Fest di Alan Wake 2 era tratta dalle fasi iniziali del gioco e vedeva protagonista Saga Anderson, agente dell'FBI interpretata da Melanie Liburd e che si è fatta una nomea per aver risolto casi apparentemente impossibili. Solo che nemmeno Saga si è mai trovata davanti a un caso come questo, tra mostri, cultisti e persone prima decedute e poi tornate in vita. La co-protagonista dell'avventura rappresenta anche un punto di vista inedito in Alan Wake 2, utile anche a tutte quelle persone che non si sono mai avvicinate all'episodio originale e che, con lo stesso stupore di Saga, fanno conoscenza del mondo creato da Remedy e della sua natura sovrannaturale.

Nella demo Saga condivide i suoi timori e i suoi dubbi con l'agente Alex Casey, a cui presta il volto Sam Lake, direttore creativo e scrittore del gioco. Casey era impegnato sulla misteriosa scomparsa dello scrittore Alan Wake, ma ora i due agenti FBI stanno visitando Bright Falls e il Nord-ovest pacifico in cerca di indizi sull'omicidio di Robert Nightingale. Si tratta di uno dei tre grandi hub che troveremo in Alan Wake 2, pieno di sentieri tra i boschi che portano a indizi aggiuntivi e incarichi opzionali. Mentre Saga si fa strada tra la vegetazione, si rimane impressionati dall'affascinante ambientazione e dagli scorci mozzafiato: un'area picnic abbandonata, un rifugio fagocitato dal muschio, un pantano creato dalla pioggia. E questo non è niente, perché ben presto Alan Wake 2 comincia a diventare sempre più surreale e allucinato, prendendo una deriva che nemmeno in Control si era vista.

Dopo le prime ore nei panni di Saga Anderson, sarà infatti possibile prendere il controllo di Alan Wake, intrappolato in una realtà parallela chiamata il Luogo buio. Completamente diverso dai paesaggi del nord-ovest pacifico, il Luogo buio rappresenta una sorta di prigione onirica per Wake, una manifestazione dei suoi incubi: dal momento che i suoi libri gialli erano ambientati a New York, il Luogo buio ha le sembianze di una versione corrotta e tetra della Grande Mela. Da quel momento in poi sarà possibile passare da un personaggio all'altro recandosi presso specifiche stanze, e si è relativamente liberi di scegliere quanto tempo passare controllando Saga nel Nord-ovest pacifico oppure Alan nel Luogo buio: "il giocatore potrebbe ad esempio seguire per quattro missioni Saga prima di tornare a controllare Alan, oppure potrebbe alternare l'uno e l'altro a ogni singola missione", spiega il responsabile comunicazioni in Remedy, Thomas Puha.

Come se controllare due personaggi in due realtà diverse non fosse già di per sé estremamente ambizioso, alcuni dei momenti più visionari di Alan Wake 2 si verificheranno nell'Overlap, una speciale area in cui le due realtà si sovrappongono, creando delle assurde allucinazioni che faranno uscire di testa tanto Saga quanto il giocatore.