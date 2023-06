The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di luppicos è fedelissimo

The Seven Deadly Sins è uno dei manga e anime di maggior successo dell'ultimo decennio e ancora oggi la sua popolarità è elevata, grazie anche al sequel Four Knights of the Apocalypse, arrivato lo scorso anno in Italia. L'opera di Nakaba Suzuki ha un grande seguito anche nel panorama dei cosplayer, come ci ricorda luppicos con il suo fedelissimo cosplay di Elizabeth.

Elizabeth non ha bisogno di grandi presentazioni se conoscete la serie, dato che è uno dei personaggi centrali della storia. Principessa del regno di Liones, si unisce a Meliodas, il capitano dei "Sette Peccati Capitali", un temuto ordine di ex-cavalieri, con la speranza di trovare gli altri membri, salvare la sua famiglia e riportare l'ordine nella capitale.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, il cosplay realizzato luppicos è decisamente molto fedele all'originale, difficile muovere qualche critica. Il costume è la classica divisa da cameriera del Boar Hat, che la principessa indossa per gran parte di The Seven Deadly Sins per celare la sua sua vera identità.

