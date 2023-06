Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun di nuenue117 in spiaggia è pronto per l'estate

Uno dei punti di forza di Genshin Impact è il suo ricco e variegato cast in continua espansione di aggiornamento in aggiornamento, che rappresenta anche una fonte d'ispirazione inesauribile per i cosplayer che spesso vestono i panni dei personaggi dell'action RPG di Hoyoverse, anche proponendone delle versioni alternative. È questo il caso del cosplay di Raiden Shogun firmato nuenue117, pronto per una giornata al mare.

Raiden Shogun è l'archon dell'elemento Electro che veglia sulla nazione di Inazuma, conosciuta anche come God of Eternity, in quanto il suo piano divino è quello di avvolgere il paese in una sorta di eternità immutabile. Si tratta di una figura importante nell'arco narrativo dell'arcipelago di Inazuma nonché uno dei personaggi più gettonati dai giocatori dell'Action RPG free-to-play.

Come possiamo vedere nello scatto qui sotto, nuenue117 rinuncia alla tenuta classica di Raiden Shogun in favore di un costume da bagno, che in ogni caso richiama i motivi e lo stile di Inazuma e non manca anche la lancia iconica utilizzata da questo personaggio.

Sulle nostre pagine trovate altri cosplay tratti dai videogiochi, come quello di Alice da Goddess of Victory: Nikke di Shirogane e quello di Cammy da Street Fighter di missbrisolo. Cambiando genere, potrebbe interessarvi anche il cosplay di Nami da One Piece di Naiichiru e quello di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia di coplaynin.