Goddess of Victory: Nikke, il cosplay di Alice da Shirogane è la fiera del rosa

Goddess of Victory: Nikke è uno sparatutto free-to-play dallo stile decisamente pruriginoso, che proprio in virtù di questa sua peculiarità sta andando molto forte su PC, iOS e Android, e Shirogane ha realizzato un cosplay di Alice, uno dei personaggi principali del gioco.

Come si può vedere nel video qui sotto, il risultato è una vera e propria fiera del rosa e del latex, con la modella russa che rende il tutto più digeribile grazie alla sua ben nota simpatia e ovviamente a una fisicità fuori dal comune.

Una sorta di cover shooter in stile Sunset Riders, ma con molto meno far west e molte più natiche, Goddess of Victory: Nikke rientra in un filone senz'altro particolare ma ciò non gli ha impedito di incassare qualcosa come settanta milioni di dollari solo nel primo mese di distribuzione.

Tornando invece a Shirogane, fra i suoi ultimi lavori segnaliamo Gwen da Spider-Man: Across the Spider-Verse, Peach da Super Mario Bros. il film, Ganyu da Genshin Impact e Zelda da Tears of the Kingdom.