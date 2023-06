Xbox Games Showcase: tutti i trailer saranno in-game, svelata la durata dell'evento

Aaron Greenberg ha fornito alcuni dettagli su ciò che vedremo all'Xbox Games Showcase che si terrà fra qualche giorno, e che a quanto pare avrà una durata totale di circa due ore; a cominciare dal fatto che tutti i trailer saranno in-game, senza teaser in sola CG.

"Nessuno dei nostri giochi first party nello show verrà presentato con un trailer in sola CG", ha scritto Greenberg. "Tutto ciò che vedrete sarà materiale in-game, in-engine oppure in-game con alcune sequenze cinematografiche. Ogni trailer verrà etichettato per fornire ai nostri fan una chiarezza assoluta."

Non è finita: in arrivo l'11 giugno a partire dalle 19.00, l'Xbox Games Showcase non avrà stavolta il limite di poter presentare titoli in uscita solo da qui ai prossimi dodici mesi, il che significa che potrà fornire uno sguardo verso il futuro della piattaforma.

Greenberg ha scherzato nel confermare che durante lo show non verrà mostrato alcun trailer di film, il che ovviamente è una frecciatina all'ultimo PlayStation Showcase, dove ha trovato appunto posto il nuovo trailer di Gran Turismo.

Quando infine gli è stato chiesto di pubblicare un post per chiedere agli utenti di tenere a bada gli entusiasmi, il vicepresidente di Xbox Games Marketing ha risposto in maniera chiara: "Non ho intenzione di suggerire, temperare o anticipare nulla."

"Adoro vedere anche le più sfrenate aspettative: il consiglio che posso darvi è di tenere la mente aperta e godervi il viaggio." Come detto, si parte l'11 giugno alle 19.00, in diretta qui con la redazione di Multiplayer.it.