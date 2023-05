Gran Turismo, il film: il primo trailer completo mostra tanta azione, in arrivo solo al cinema

Sony Pictures Entertainment ha pubblicato il primo trailer completo del film di Gran Turismo, che sarà disponibile esclusivamente nei cinema il 20 settembre 2023.

La sinossi del film di Gran Turismo recita: "Basato su una storia vera, il film racconta del coronamento del sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista."

Ricordiamo che il film sarà diretto da Neill Blomkamp (Distric 9, Elysium) e vedrà una serie di attori noti, come David Harbour (Stranger Things, Suicide Squad), Archie Madekwe (Voyagers, Midsommar), Orlando Bloom (Il Signore degl Anelli, Pirati dei Caraibi) e Djimon Hounsou (The King's Man, Paws of Fury: The Legend of Hank).

Diteci, cosa ne pensate di questo primo trailer? Vi convince?