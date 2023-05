Windows 11: l'adozione è cresciuta in maniera netta su Steam

In base ai nuovi dati diffusi da Valve attraverso uno dei suoi consueti sondaggi, emerge che l'adozione di Windows 11 su Steam è cresciuta in maniera notevole nell'ultimo periodo, dopo una certa flessione registrata in precedenza.

Tra gli utenti Steam, Windows 11 si trova installato attualmente sul 33% dei dispositivi, cosa che rappresenta una notevole crescita rispetto agli ultimi dati rilevati. Il mese scorso era infatti stato registrato un calo nell'utilizzo dal 30 al 22%, sebbene questo potesse derivare anche da qualche errore nelle regole di partecipazione al sondaggio.

In ogni caso, questo mese la percentuale è nuovamente salita e si trova al massimo storico per quanto riguarda l'adozione di Windows 11, arrivata al 33%. È ancora distante dal tasso di utilizzo di Windows 10, che resta saldamente al primo posto, ma la tendenza è nuovamente in crescita:

Windows 10 a 64 bit - 61,21% (-12,74)

Windows 11 - 33,39% (+10,98)

Windows 7 a 64 bit - 1,28% (+0,22)

Windows 8.1 a 64 bit - 0,31% (+0,11)

Windows 7 - 0,08% (+0,03)

La penetrazione piuttosto lenta di Windows 11 è dovuta probabilmente ai requisiti piuttosto restrittivi imposti da Microsoft, in particolare per quanto riguarda la CPU che dev'essere almeno di ottava generazione per Intel e o Zen 2 per quanto riguarda AMD, per ottenere l'aggiornamento in via ufficiale.

Per quanto riguarda la configurazione hardware, la CPU più adottata dagli utenti su Steam è Intel, tra 2,3 e 2,8 GHz, mentre la GPU più diffusa è Nvidia GeForce GTX 1650, usata dal 5,98% degli utenti.