Redfall è un progetto sbagliato o è figlio di un'industria sull'orlo del baratro?

Con l'aumento esponenziale dei costi di produzione e con i cicli di sviluppo che richiedono un'intera generazione per essere conclusi, l'industria dei videogiochi sembra essere di fronte a una crisi inevitabile, tanto guardando a progetti come Redfall viene da chiedersi se siano più il frutto di problemi interni allo studio di sviluppo e all'editore, o se siano figli di un mercato sull'orlo del baratro .

Costi alle stelle

Produrre un Call of Duty costa ormai più di 300 milioni di dollari

Se l'acquisizione di Activision Blizzard sta avendo un merito è sicuramente quello di aver fatto emergere dei dati interessanti per quanto riguarda l'industria dei videogiochi, che spiegano meglio di ogni altra considerazione quali sono i problemi principali del mercato dei tripla A attuale. Semplicemente i costi, tra sviluppo e marketing, sembrano essere andati completamente fuori controllo. Nei documenti con cui la CMA ha spiegato il blocco dell'affare tra Microsoft e la compagnia di Call of Duty, vengono riportate le testimonianze di diversi editori che hanno parlato di cifre folli per arrivare a immettere sul mercato un videogioco tripla A, con alcuni che hanno superato il miliardo di dollari di costi.

Stando alla compagnia di analisi di mercato IDG, il budget medio di un gioco tripla A è passato dai 50-150 milioni di dollari della generazione PS4/Xbox One ai 200 e più milioni di dollari della generazione attuale, lì dove nel 2014 era di 60 milioni di dollari. Si parla di cifre enormi. Per fare un paragone, un titolo come Final Fantasy VII, uno dei più costosi in assoluto dell'era PlayStation, costò 40 milioni di dollari complessivamente, all'epoca un'enormità.

Nel resoconto della CMA possiamo leggere che "alcune serie AAA come quella Call of Duty hanno costi di sviluppo che hanno già superato i 300 milioni di dollari e il prossimo GTA e altre grosse produzioni andranno oltre i 250 milioni di dollari e più." Activision di suo ha spiegato di non poter più affidare la serie Call of Duty a un solo studio, ma di avere bisogno di uno studio e mezzo per ogni gioco, oltre che dell'aiuto, sempre più essenziale, di diversi studi a contratto per mantenere la cadenza annuale.

Giochi come Suicide Squad: Kill the Justice League hanno dei cicli di sviluppo così lunghi che non si può prevedere che mercato troveranno al loro arrivo

Sempre nel resoconto della CMA possiamo leggere le cifre riportate da altri editori: uno parla di 164 milioni di dollari di costi di sviluppo pre-lancio e di 55 milioni di dollari di marketing, un altro di budget che vanno dagli 80 ai 350 milioni di dollari, con i costi di marketing per i giochi più grossi che hanno raggiunto anche i 310 milioni di dollari, un altro ancora racconta di costi oscillanti tra i 110 e i 350 milioni di dollari per i lanci più recenti e un quarto di budget di sviluppo che vanno dai 90 ai 180 milioni di dollari, con il marketing che oscilla tra i 50 e i 150 milioni di dollari. Quest'ultimo ha parlato di 660 milioni di dollari per produrre il suo gioco più costoso con un budget per il marketing di 550 milioni di dollari.

Ora, per la CMA l'entità dei costi di sviluppo dei tripla A è la prova che non è facile creare una concorrente per Call of Duty, mentre per noi è anche quella dell'esistenza di una situazione abbastanza desolante, con la profezia dell'ex-presidente di SIE Shawn Layden che sembra stia per avverarsi, ossia che si stia arrivando al punto di rottura: quel momento in cui costi del genere non saranno semplicemente più sostenibili per l'industria.