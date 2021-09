PS5: produrre un gioco tripla A arriverà a costare 200 milioni di dollari, secondo Shawn Layden

Shawn Layden, l'ex presidente di Sony, è tornato a parlare di diversi argomenti a lui cari in un'intervista rilasciata a Jason Schreier di Bloomberg, uno di questi è il costo di produzione dei giochi tripla A, che su PS5 potrebbe raggiunge un valore medio di 200 milioni di dollari, portando a una vera e propria stagnazione creativa. Leggasi: arriveranno soltanto seguiti di serie affermate.

Stando a quanto raccontato da Layden, il costo i produzione medio di un tripla su PS4, l'ultima console di Sony cui ha lavorato, ha raggiunto i 100 milioni di dollari, ma il valore è destinato a crescere con PS5, di fatto raddoppiando. Layden: "Se non si riesce a fermare la crescita della curva dei costi, l'unica cosa che si può fare è ridurre i rischi. Questo crea un contesto che punta soprattutto ai seguiti."

Il risultato dei budget più cospicui, quindi, è una cavalcata infinita di uscite annuali, quelle di serie come Call of Duty e Madden, nonché il sogno per ogni publisher di azzeccare il gioco online miliardario, sulla scia dei vari Candy Crush, Fortnite e Roblox. A risentirne sarà la varietà. Secondo Layden finiranno per esistere soltanto tre o quattro generi, con tutti gli altri che saranno accantonati. Guardando a Sony Layden vede che sta accadendo proprio questo, con il focus ormai messo sui blockbuster.

Layden si è anche addossato parte della colpa di quanto sta avvenendo, avendo contribuito proprio con PS4 alla crescita dei costi grazie a titoli quali Uncharted 4 e God of War. Da questo punto di vista sono proprio le esclusive PlayStation a mostrare quei miglioramenti costanti anno dopo anno che fanno lievitare i costi di sviluppo.