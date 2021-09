Twitch, Amouranth ha in lavorazione due grandi progetti: un documentario e uno show dall'hot tub

La popolarissima streamer Twitch Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa ha annunciato di avere due grossi progetti in fase di realizzazione: un documentario sulla sua vita, dentro e fuori dai live stream, e uno spettacolo condotto direttamente da un hot tub.

Il documentario sarà prodotto da una grossa compagnia che si occupa di media, di cui però Amouranth non ha fatto il nome. Sullo spettacolo, invece, non ha condiviso informazioni. Non è chiaro neanche se sarà su Twitch o no. "Dove troverò il tempo?" si è chiesta la ragazza, ormai una delle streamer più popolari del mondo, che recentemente è anche oggetto delle attenzioni di un mitomane abbastanza pericoloso.

Insomma, presto ne sapremo di più di questo particolare personaggio, che iniziò la sua carriera cinque anni fa con un cosplay di Tracer apprezzato anche da Jessica Nigri e che con il tempo si è costruita un grandissimo seguito di seguaci grazie ai suoi contenuti soft erotici e a una certa brillantezza, tanto da riuscire a incassare 1,3 milioni di dollari al mese sui suoi social.

Molti considerano Amouranth un personaggio negativo per i suoi contenuti e per come, in teoria, sottrarrebbe tempo a streamer più meritevoli. In realtà non crediamo che chi guarda lei apprezzerebbe molte delle alternative che gli vengono proposte.