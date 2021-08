Twitch, qualcuno ha appiccato un incendio a casa di Amouranth

Qualcuno ha dato fuoco alla casa di Kaitlyn "Amouranth" Siragusa, una delle streamer Twitch più viste al mondo. Il racconto di quanto è accaduto è arrivato da lei stessa, che ha parlato di un incendio di probabile origine dolosa, nato nell'area dove tiene i secchi della spazzatura.

A sospettare che non si tratti di un incendio spontaneo o accidentale è stata da subito la polizia stessa, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti guardando i video registrati dalle telecamere di sicurezza dei vicini della streamer.

Amouranth ha anche raccontato che non è la prima volta che le accade qualcosa di simile, visto che poco più di un mese fa, per i festeggiamenti del 4 luglio, una persona è stata bloccata prima che potesse sparare dei fuochi artificiali contro la sua casa.

Purtroppo Amouranth è vittima da tempo di moltissimi "scherzi" da Twitch, come lo swatting (inviare squadre SWAT a casa di uno streamer denunciando reati inesistenti in forma anonima), che l'ha portata addirittura a creare una password di sicurezza con le forze dell'ordine per far capire quando c'è un vero pericolo in corso e quando si tratta di una burla.

Amouranth è una streamer amatissima e contemporaneamente odiatissima per via dei suoi contenuti ammiccanti, che non le hanno fatto mancare ban e critiche. Nonostante ciò continua a raccogliere seguaci e successi, riuscendo a guadagnare ogni anno milioni di dollari.