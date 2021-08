Aliens: Fireteam, confermati upgrade PS5 e Xbox Series X | S e update stagionali gratuiti

Matt Highison, crative director di Cold Iron Studios, ha svelato alcuni dettagli sulle versioni next-gen e il supporto post-lancio previsto per Alien: Fireteam Elite, il nuovo sparatutto cooperativo in arrivo la prossima settimana. Tra le buone notizie ci sono gli upgrade a PS5 e Xbox Series X | S gratuiti, così come gli update stagionali.

Stando al Tweet pubblicato da Highison, Alien: Fireteam Elite dopo il lancio riceverà una serie di update stagionali gratuiti, che dovrebbero dunque portare una ventata di aria fresca con nuovi contenuti a cadenza regolare. Allo stesso modo il creative director ha confermato che gli upgrade next-gen, caratterizzati dalla risoluzione 4K e i 60 frame al secondo, saranno gratis per tutti coloro che hanno acquistato le versioni PS4 e Xbox One e in futuro hanno intenzione di passare a una console di nuova generazione.

Inoltre Highison ha confermato nuovamente che oltre alla co-op multiplayer da tre giocatori, sarà possibile affrontare Alien: Fireteam Elite in single player. Infine saranno assenti microtransazioni "pay2win" e loot box, con tutti gli acquisti opzionali dunque limitati ai contenuti per la personalizzazione estetica.

Alien: Fireteam Elite sarà disponibile a partire dal 24 agosto per PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S. In attesa della recensione, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima.