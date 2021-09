Overwatch 2 sarà usato per l'Overwatch World League 2022

Blizzard ha confermato che una build preliminare di Overwatch 2 sarà utilizzata per l'Overwatch World League 2022, facendo così capire che la data d'uscita del gioco s'avvicina. L'evento si svolgerà infatti ad aprile 2022.

La notizia proviene da fonte certa, ossia da Jon Spector, il vice presidente della Overwatch League, che su Twitter ha scritto: "Ho letto moltissime speculazioni sulla data d'inizio della Overwatch World League 2022. Di nostro possiamo confermare che abbiamo in programma di cominciare la prossima stagione ad aprile 2022. Presto forniremo nuovi dettagli sulla costruzione del roster per il 2022 e, con l'approssimarsi di aprile, forniremo più informazioni generali sulla stagione."

Spector ha concluso il suo intervento quotando la giornalista Liz Richardson, che poche ore prima aveva riportato dell'uso di una build non finale di Overwatch 2 per la OWL.

Il fatto che Overwatch 2 sarà usato per un simile evento fa ben sperare sul suo stato dei lavori. Inoltre è la conferma che il lancio della versione finale potrebbe avvenire proprio nel 2022, probabilmente pochi mesi dopo l'Overwatch World League. Comunque sia in molti potranno giocarci, visto che sarà usato per una competizione così prestigiosa.