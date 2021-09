Overwatch 2: data di uscita prevista per il secondo trimestre 2022 per un report

Non è un periodo semplice per Blizzard, ma in ogni caso la compagnia continua a lavorare sui giochi in arrivo, tra i quali è incluso anche Overwatch 2. Il gioco non ha ancora una data di uscita, ma un nuovo report afferma ora che lo sparatutto è atteso per il secondo trimestre del 2022.

Il report proviene da Dexerto che ha parlato con una fonte interna di Activision Blizzard (rimasta ovviamente anonima) che avrebbe affermato: "Siamo più che consapevoli che dobbiamo pubblicarlo. Quindi si vocifera che al team di sviluppo sia stato detto di bloccare le caratteristiche del gioco, sistemarlo e pubblicarlo. Stiamo cercando di farlo uscire prima dell'estate del 2022".

Una seconda fonte, un membro del team Franchise Management, avrebbe invece affermato: "Ci è stato detto che l'obiettivo è il secondo trimestre del prossimo anno. La tempistica del rilascio sarà un fattore nella programmazione del campionato perché ovviamente non vogliono cambiare le versioni del gioco nel bel mezzo di una stagione". Ha senso che Overwatch 2 venga rilasciato in modo tale da non influenzare i risultati di una stagione.

Overwatch 2

Ciò che è certo è che la data di uscita di Overwatch 2 non è ancora stata definita in modo chiaro, sempre ammesso ovviamente che quanto indicato dal report sia corretto, cosa che non possiamo confermare.

Vi segnaliamo infine che l'eroe McCree cambierà nome, le conseguenze della causa legale contro Blizzard.