Offerte di Settembre Amazon: i monitor più economici degli sconti per il ritorno a scuola

Grazie alle Offerte di Settembre Amazon è possibile acquistare monitor di ottimo livello a prezzi decisamente interessanti. Non parliamo di pannelli ad alto refresh, ma di schermi di buona qualità che includono modelli 4K estremamente convenienti.

L'AOC 24B2XHM2 è un monitor FHD da 23,8 pollici che sfoggia cornici sottili, 75 Hz di refresh, contrasto elevato grazie alla tecnologia VA e tecnologie per ridurre l'affaticamento degli occhi, il tutto in sconto di circa 14 euro che garantiscono il prezzo più basso di sempre.

Altro giro altro monitor economico con l'HP V27i, anche in questo caso FHD ma da 27 pollici e IPS, con un salto in avanti in termini di fedeltà del colore con una copertura del colore NTSC del 72%. I compromessi, sia chiaro, non mancano, a partire dal contrasto per arrivare al refresh di soli 60 Hz, ma sale anche il risparmio grazie a uno sconto di 25 euro.

Passando all'LG 27ML600S saliamo di livello e torniamo a un refresh di 75 Hz con un altro schermo FHD da 27 pollici, dotato però di tecnologia AMD FreeSync e altoparlanti integrati da 10 W. Da notare inoltre la possibilità di dividere lo schermo grazie alla tecnologia ScreenSplit e la copertura del colore NTSC del 72%, non da record ma discreta per questa fascia. Il tutto in sconto di 30 euro.

Con il monitor LG 27UL500 il 4K con tecnologia AMD FreeSync costa appena 229,99 euro, grazie a uno sconto di 10 euro. Il refresh si ferma inevitabilmente a 60 Hz, ma è sufficiente per i giochi non competitivi che godono invece della copertura del colore sRGB del 98% del pannello IPS da 27 pollici e della spinta al contrasto del limitato ma comunque utile HDR 10.

Chiudiamo con il monitor LG 32UN500, il più grande della nostra selezione che combina 32 pollici, 4K, contrasto della tecnologia VA, altoparlanti da 10 pollici, AMD FreeSync e un'ottima copertura del colore DCI-P3 del 90%, pur costando appena 299 euro grazie a uno sconto di oltre 14 euro.

Tra i monitor più economici delle Offerte di Settembre c'è anche l'HP V27i, modesto ma di buona qualità

